Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

15.06.2022 22:35
Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren O.Y. (7), A.K. (8), B.K. (11), A.E. (12) ve Soner Korkmaz (32), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren O.Y. (7), A.K. (8), B.K. (11), A.E. (12) ve Soner Korkmaz (32), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunanlar tarafından kurtarılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren O.Y., A.K., B.K. ile A.E. akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük çocukların yanında bulunan Soner Korkmaz çırpınan çocukları kurtarmak için denize girdi. Bu sırada Korkmaz da boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan vatandaşlar da denize girerek, çocukları ve Soner Korkmaz'ı kurtardı. İhbar üzerine bölgeye polis, Ordu Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce çocuklar O.Y., A.K., B.K. ile A.E., daha sonra da Korkmaz ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.


Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı
Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı
Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı
Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı
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Kaynak: DHA

Altınordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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