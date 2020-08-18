Ordu'da, boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlunun sağlık durumu kritik - Son Dakika

Ordu'da, boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlunun sağlık durumu kritik

ORDU'nun Ünye ilçesinde, denizde akıntıya kapılan Ayhan (48) ile oğlu Muhammet Furkan (19) Avşar'ı boğulmak üzereyken, cankurtaranlar ve çevredekiler kurtardı.

Ordu'da, boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlunun sağlık durumu kritik, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesinde, denizde akıntıya kapılan Ayhan (48) ile oğlu Muhammet Furkan (19) Avşar'ı boğulmak üzereyken, cankurtaranlar ve çevredekiler kurtardı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ünye'nin Eskikızılcakese Mahallesi'ndeki Kavaklar Plajı'na gelen Ayhan Avşar ve oğlu Muhammet Furkan Avşar, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan baba ile oğlu, gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Servis ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi'ne (OSKEM) haber verdi. Ekipler gelene kadar Ayhan Avşar, çevredekiler tarafından sudan baygın çıkarıldı. Muhammet Furkan'a ise cankurtaranlar ulaştı. Yaklaşık yarım saatte sudan çıkarılan Muhammet Furkan, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Sağlık görevlileri, baba ile oğlunu ilk müdahale sonrası ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayhan Avşar ile Muhammet Furkan Avşar'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


Muhammet Furkan, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 17:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da, boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlunun sağlık durumu kritik - Son Dakika
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