ORDU'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN YÜCEL KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

ORDU'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN YÜCEL KURTARILDI

17.07.2022 10:38

ORDU'nun Perşembe ilçesinde denizde akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesi geçiren Yücel S., ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde denizde akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesi geçiren Yücel S., ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün Çaytepe Mahallesi Çaka Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Yücel S., akıntıya kapıldı. Yücel S.'nin sürüklendiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ekipleri ile Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi personeli sevk edildi. Ekipler, cam simidi ile Yücel S.'yi kurtararak kıyıya çıkarttı. Yücel S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kurtarma anları ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Trabzon'da dereye düşerek yaralanan karaca kurtarıldı Trabzon'da dereye düşerek yaralanan karaca kurtarıldı Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Perşembe, Çaytepe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORDU'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN YÜCEL KURTARILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 10:44:34. #1.13#
SON DAKİKA: ORDU'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN YÜCEL KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement