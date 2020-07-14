Ordu'da Bolaman Havzası'na yönelik toplantı düzenlendi - Son Dakika

Ordu'da, Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında fizibilite etüdü ile çevresel ve sosyal paket toplantılarının 2. oturumu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin meclis toplantı salonunda yapılan toplantıya, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Milletvekili Yediyıldız, burada yaptığı konuşmada, bu projenin Ordu'yu 50 yıl ileriye götüreceğini söyledi.

Ordu olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Yediyıldız, "Bu projenin tamamlanmasının ardından FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü), diğer ırmaklarımız için girişimlerde bulunacaktır. Onun için bu proje toplumda karşılık görmeli ve mutlak suretle desteklenmelidir. Daha sonra taşkın riski olan ırmaklar için Dünya Bankasının hibe desteğinde bulunacağından emin olabilirsiniz." dedi.

Yediyıldız, kısa süre içinde başlayacakları projenin sadece Ordu için değil, tüm dünya için çok önemli bir proje olduğunu aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Alp ise 7 ilçeyi kapsayan projenin sel, heyelan ve taşkın riskini ortadan kaldırmak adına çok önemli olduğunu anlatarak, "Biz bu projeyi ilk duyduğumuz anda çok heyecanlandık. Yağış havzalarının kaynağında yapılacak depolama ile sel ve heyelan riski en aza indirilecek." diye konuştu.

Alp, Ordu'da taşkın debisi yüksek Melet ile Bolaman ırmaklarının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Melet Irmağı üzerine yapılan barajlar ve HES'ler ile kontrollü su girişleri yapılarak taşkın ve selin önüne geçildi. Bolaman Irmağı üzerinde yağış havzalarının başlangıç noktalarına bu çalışmalar yapıldığı takdirde bu ırmak üzerinde sel ve taşkın riski en aza indirilecek. Bu proje sadece ilimizde örnek teşkil edecek bir proje değil, bu proje ülke geneline örnek olacak bir projedir. Proje çevre, su, orman, elektrik, gıda ve yol gibi birçok faktörü içinde barındırıyor."