Ordu'da boş kalan sokaklar köpüklü suyla yıkanıyor - Son Dakika

ORDU'nunn Altınordu ilçesinde hafta sonu kısıtlamasında boş kalan sokaklar, köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Altınordu İlçe Belediyesi temizlik ve dezenfeksiyon ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler çalışmalarını kısıtlamanın yaşandığı hafta sonunda da sürdürdü. İlaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla cadde, sokak ve meydanları detaylı olarak yıkayan ekipler çalışmalarını gün boyu sürdürecek.