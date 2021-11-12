Ordu'da boşanmak isteyen kadına eşinin aracı ile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanmak isteyen kadına, eşinin aracı ile çarparak ölümüne neden olduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede dün akşam saatlerinde, boşanmak isteyen eşi Selime P'ye minibüsle çarparak ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan İ.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olayın gerçekleştiği anlar, bölgede bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Selime P'nin kızıyla birlikte yolda yürüdüğü, İ.P'nin ise kendisine ait minibüsle eşine çarptığı görülüyor.

Dört çocuk annesi kadının, minibüs ile park halindeki başka bir araç arasında sıkıştığını gören vatandaşların olay yerine doğru koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Selime P'nin cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün ilçede toprağa verilmesi planlanıyor.