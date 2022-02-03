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Ordu'da büfeden alkollü içecek ve sigara çalan kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da büfeden alkollü içecek ve sigara çalan kişi tutuklandı

03.02.2022 12:51
Ordu'da büfeden alkollü içecek ve sigara çalan kişi tutuklandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Olay Yeri İnceleme Timi, Efirli Mahallesi'nde büfe işletmecisi C.K'ye ait iş yerinde meydana gelen hırsızlık ihbarı üzerine olay hakkında çok yönlü araştırma başlattı.

İncelenen güvenlik kamerası görüntüleri sonucu olayın şüphelisi olarak belirlenen T.B, evinde yakalandı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 90 kutu ve şişe bira, 17 şişe votka, 76 paket sigara ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ordu'da büfeden alkollü içecek ve sigara çalan kişi tutuklandı

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Hisarcık, Perşembe, Sigara, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da büfeden alkollü içecek ve sigara çalan kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da büfeden alkollü içecek ve sigara çalan kişi tutuklandı - Son Dakika
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