Ordu'da buğday hasadı

Ordu'da, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezin hasadı gerçekleşti. Mesudiye ilçesinde yaklaşık 100 dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin, il genelindeki tarım ve hayvancılık potansiyelini daha verimli hale getirmek için ilgili kurumlar ve kişilerle iş birliği içerisinde başlattığı çalışmalar sürüyor. Yeni projeler konusunda araştırmalar devam ederken, başlatılan çalışmalar da meyvelerini vermeye başladı. Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, toprağın bereketiyle harmanlanan insan emeği, üreten bir güce dönüştü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan ve Mesudiye ilçesinde 5 ayrı mahallede, 11 üreticiye ait 100 dekar alanda ekilen Siyez buğdayının hasadı gerçekleştirildi.

100 dekar alanda dikimi yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşan siyez buğdayının, bölgede yaygınlaşmasına devam edeceklerini belirtti. Siyez buğdayının yüksek verim özelliğiyle bilindiğini ifade eden Başkan Güler, "İl Tarım Orman Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliği çerçevesinde, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması amacıyla, siyez buğdayı yetiştiriciliği için Mart ayında yaptığımız deneme ekimi sonrası ilk hasat gerçekleşti. Mesudiye ilçemizde, 5 ayrı mahallede ikamet eden 11 üreticiye ait 100 dekar alanda, 2 bin 500 kilogram ekim yaptık" dedi.

10 bin yıllık tarihi var

Siyez buğdayının 10 bin yıllık bir geçmişi olduğunu dile getiren Başkan Güler, "Siyez buğdayı besleyici değerler bakımında zengin, 10 bin yıldan bu yana kullanılan ata tohumu olup hastalık ve zararlılara karşı dirençli, adaptasyon yeteneği yüksek ve depolama koşullarına dayanaklı bir türdür. Ulusal gen kaynaklarımızdan biri olan Siyez buğdayı ekimi, yapısal özellikleri itibarıyla soğuk iklim şartlarını benimsemesi sebebiyle, arazileri ve iklim özellikleri uygun olan Mesudiye ilçemizde tercih edildi. Birim alandan elde edilen ürün ise hem bizlerin hem de üreticilerimizin yüzünü güldürdü" diye konuştu.

Üreticilerin yüzü güldü

İstanbul'dan Ordu'ya dönen ve Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle Mesudiye ilçesine bağlı Üçyol Mahallesi'nde siyez buğdayı üretimi yapan Yakup Erdem, "Büyükşehir Belediyemiz ile İl Tarım Orman Müdürlüğümüzün vermiş olduğu tohumlarla siyez buğdayı ekimi gerçekleştirdik ve verim aldık. Başta Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi'nde siyez buğdayı ekimi yapan Taner Demircan ise "Önceki yıl, büyükşehir belediyemizin vermiş olduğu siyez buğdayı tohumlarını ekmiştik. Şu an hasat gerçekleştiriyoruz. Bize verilen tohumdan aldığımız ürün gayet güzel ve kaliteli. Bu vesileyle bize yardımcı olan, hayvancılığa ve tarıma büyük destek veren Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ORDU