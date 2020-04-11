Ordu'da 'Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli' açıldı - Son Dakika

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, yaz aylarında köy ve yaylalarda büyükbaşlarını besleyenler, kış aylarında şehirlere inince hayvanlarını belediye tarafından kurulan 'Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi'ne bırakıyor. Sahipleri, kış boyunca bakımı yapılan ve beslenen hayvanlarını yazın geri alıyor. İlçenin hayvancılığın merkezi olacağını anlatan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, "Modern tarzda hayvancılığın gelişmesi için çalışıyoruz" dedi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, belediye tarafından hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 'Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi' kuruldu. Yaz aylarında köy ve yaylalarda büyükbaşlarını besleyenler, kış aylarında şehirlere inince hayvanlarını büyükbaş hayvan oteli adı altındaki ahıra bırakıyor. Sahipleri, kış boyunca bakımı yapılan ve beslenen hayvanlarını yazın yeniden geri alıyor. 200 büyükbaş kapasiteli bakım otelinde beslenen ve sigortalanan büyükbaş sahiplerinden aylık 500 TL alınıyor. Vatandaşlar ayrıca, aylık 500 TL vererek büyükbaş kiralayabiliyor. Bakımı yapılan hayvanlardan elde edilen sütten üretilen yağ, peynir ve diğer ürünler satılarak, belediyeye gelir elde ediliyor.

'HAYVANCILIĞIN MERKEZİ OLACAK'