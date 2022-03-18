Ordu'da buzlanma nedeniyle yaşanan trafik kazaları ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Ordu'da buzlanma nedeniyle yaşanan trafik kazaları ulaşımı aksattı

18.03.2022 22:53
Ordu'da buzlanma nedeniyle yaşanan trafik kazaları ulaşımı aksattı

Ordu'nun Ünye ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazası ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazası ulaşımda aksamalara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'nda Hakan Polat yönetimindeki 28 ABY 775 plakalı hafif ticari araç, buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda, park halindeki tıra çarptı.

Bir süre sonra aynı mevkide, Yavuz Dirim'in kullandığı 52 T 516 plakalı ticari taksi ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüje düştü.

Her iki kazada da hasar meydana geldi.

Ufuk Yürür idaresindeki 52 ABD 328 plakalı otomobil de aynı mevkide, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüje düşen araçta yaralanan Alper Furkan Yürür, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazaların ardından Ünye Devlet Sahil Yolu'nda trafik akışı yaklaşık yarım saat aksadı.

Yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

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Hakan Polat, Tragger, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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