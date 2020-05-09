Ordu?da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başlarken, yasağın ilk gününde Ordu'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı 'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirdiği illerden biri olan Ordu, sessiz bir güne uyandı. Cadde ve sokaklara, görevleri gereği yasaktan muaf olanlar dışında çıkan olmadı. Kenttin hafta sonlarında en işlek yerlerinden olan Tayfun Gürsoy Parkı'nda çocuk sesleri yerine sadece kuşların cıvıltısı duyuldu. Şehrin en yoğun alanı olarak bilinen Köprübaşı Meydanı'nda da belediye işçilerinin dışında sokağa çıkan herhangi bir vatandaş olmadı.

Öte yandan, Anneler Günü dolayısıyla hafta sonu yasaktan muaf tutulan çiçekçiler de faaliyetlerini sürdürdü. Aldıkları siparişleri hazırlayan çiçekçiler, daha sonra siparişleri araçlarla evlere teslim ediyor.