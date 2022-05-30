Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

30.05.2022 21:01

Ordu'nun Kumru ilçesinde çakıl yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde çakıl yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf Duran (57) idaresindeki 34 AFR 420 plakalı çakıl yüklü kamyon, Güneycik Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait çakıl ocağından yükleme yaptıktan sonra Demircili Mahallesi'nde virajı alamayarak bir alt yola devrildi. Kazada araçta bulunan İlhami Özel (30) kamyondan atlaması sonucu yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçtan atlayan ve yaralanan şahıs, ekipler tarafından Kumru Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri de kamyon içerisinde sıkışan sürücüyü yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarttı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü Yusuf Duran hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Kaynak: İHA

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