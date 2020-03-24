Ordu'da çalışanını yaralayarak akrabalarını rehin tutan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da çalışanını yaralayarak akrabalarını rehin tutan kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da çalışanını yaralayarak akrabalarını rehin tutan kişi tutuklandı

1 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde şirketinde çalışan kişiyi silahla yaralayıp iki akrabasını rehin alan ve ikna edilerek teslim olan zanlı tutuklandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde şirketinde çalışan kişiyi silahla yaralayıp iki akrabasını rehin alan ve ikna edilerek teslim olan zanlı tutuklandı.

Başköy Mahallesi'ndeki evine gelen çalışanı Tayfun Ç'yi tabancayla yaraladıktan sonra iki akrabasını rehin tutan, ikna çalışmalarının ardından gözaltına alınan iş insanı Orhan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ordu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Orhan A, dün Başköy Mahallesi'ndeki evine gelen şirket çalışanı Tayfun Ç'yi tabancayla bacağından yaralamış, jandarma ekiplerini görünce rastgele ateş açıp evdeki iki akrabasını rehin almıştı.

Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar'ın ikna çabasıyla teslim olan şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ordu'da çalışanını yaralayarak akrabalarını rehin tutan kişi tutuklandı

Kabadüz, Başköy, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:32 Kaynak: AA

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