Ordu'da çalışanını yaralayarak akrabalarını rehin tutan kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu 'nun Kabadüz ilçesinde şirketinde çalışan kişiyi silahla yaralayıp iki akrabasını rehin alan ve ikna edilerek teslim olan zanlı tutuklandı.

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