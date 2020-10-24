Ordu'da Cam Sanat Atölyesi kuruldu - Son Dakika

Ordu'da cam sanatını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Cam Sanat Atölyesi kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, unutulmaya yüz tutan sanatlardan olan cam sanatını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışma başlattı.

Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak'ta kurulan Cam Sanat Atölyesinde ücretsiz olarak verilecek eğitimler iki hafta içerisinde başlanacak. Atölyede, cam sanatına gönül vermiş kursiyerlere usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek.

Kursiyerler, cam sanatkarı olarak kurstan mezun olacak ve kendi iş yerlerini açabilme imkanı bulabilecekler.