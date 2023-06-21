Güvenlik kamerasına yansıyan olay: Cam silerken düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Güvenlik kamerasına yansıyan olay: Cam silerken düşen kadın ağır yaralandı

21.06.2023 17:26

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cam silerken dengesini kaybeden Nazan Başkaya (29) 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Başkaya, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cam silerken 5'inci kattan düşen Nazan Başkaya (29) ağır yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞIR YARALANDI

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik için kayınvalidesinin 5'inci kattaki evine giden 2 çocuk annesi Nazan Başkaya, cam silerken dengesini kaybedip düştü. Toprak zemine düşen Başkaya, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başkaya, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başkaya'nın düştüğü an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'da cam silerken düşen kadın ağır yaralandı
Kaynak: DHA
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Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenlik kamerasına yansıyan olay: Cam silerken düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik kamerasına yansıyan olay: Cam silerken düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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