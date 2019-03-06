Ordu'da Cami Tuvaletinde Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir caminin tuvaletinde erkek cesedi bulundu.
Ordu
'nun Ünye
ilçesindeki bir caminin tuvaletinde erkek cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Liseler Mahallesi'ndeki Garaj Camisi'nin tuvaletini kullanmak isteyenler, yerde hareketsiz yatan bir kişi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede, yerdeki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Mustafa Duman
'a (63) ait olduğu belirlenen cenaze, Ünye Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:10 Kaynak: AA
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