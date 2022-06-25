Yangın, Güneycik Mahallesi'nde bulunan Yazlık Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri alanda güvelik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri ise söndürme çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kumru, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da cami yangını - Son Dakika

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