Son Dakika Haberleri: Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu - Son Dakika

Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu

6 saat önce

Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül olduORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

İlçenin Özlükent Mahallesi'nde Hasan Akdemir'e ait evde çıkan yangında can kaybının olmaması ise teselli sebebi oldu.

Çevredekilerin yangını haber vermesiyle itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Evle beraber tüm eşyalarının da yandığını dile getiren Anne Ulviye Akdemir, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Koşulara gidiyorduk. Evden çıkan dumanları gördük. Evimiz bir anda alevin içinde kaldı. Yangından hiçbir şeyimizi kurtaramadık" dedi.

Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu

Hasan Akdemir, Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti
Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:44:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]