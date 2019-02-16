Ordu
'da 'Çanakkale
'den mektup var" sergisi duygulandırdı
Sergide Çanakkale'de savaşan askerlerin mektupları yeralıyor
ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen 'Çanakkale'den Mektup Var' konulu resim ve envanter sergisi, Fatsa
Kültür Sarayı Sanat Galerisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.
Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı sergide açılış konuşmasını yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, "Çanakkale topraklarında yaşanan zaferin neticesinde ortaya koyulan bu sergi bir özlemin, bir ümidin neticesidir. Sergimizde kimi okuma yazma bilen askerlerimiz tarafından kimi de okuma yazma bilen askerlerin yardımıyla yazılan anlam yüklü mektuplar yer alıyor" dedi.
"Çanakkale'yi ruhumuzda yaşatalım"
Çanakkale'de ne kadar zor şartlar altında vatan için mücadele edildiğine değinen Başkan Tekintaş, şöyle konuştu: "Çok zor şartlar altında bulunan tüfek tutabilecek gücü bulmak amacıyla hayatını idame ettirecek kadar gıda ile beslenen şehitlerimizin yaşadıklarını öğrenmiş olacağız. Burada Çanakkale Savaşı'nın ortaya koyduğu bu serüveni görüp, bize miras bırakılan, bizim de korumamız ve geleceğe miras bırakmamız gereken güzel vatanımızın ne anlam ifade ettiğini göreceğiz. Şimdiye kadar bu vatanı korumak için tarihimiz boyunca sayısız şehit verdiğimizi, Seyit Onbaşı'nın ve Çanakkale'nin geçilmezliğini okuyup öğrendik. Ama bunun sadece bir bilgi olmadığını kendi ruhumuzda yaşatabileceğimiz ve geleceğe aktarıp anlatabileceğimiz bir gerçek olduğunu aklımızdan çıkarmayalım"
Başkan Engin Tekintaş, şöyle devam etti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarının, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti
'ne geçerken kaybettiğimiz nice şehitlerimizin, yeni bir Cumhuriyet ortaya çıkarken konulan azmin ve iradenin ne anlam ifade etmiş olduğunu inşallah burada fark etmiş olacağız. Zaman ayırarak bu sergideki mektupları okuyup zor koşullarda bu ülkenin nasıl ayakta tutulduğunu, istikbalinin korunduğunu ve miras bırakıldığını öğrenelim. Allah bu milletin vatan aşkını asla eksik eylemesin. Sergimiz hayırlı uğurlu olsun"
Çanakkale Savaşı'yla alakalı çeşitli fotoğrafların, bilgilerin, savaş ortamını sembolize eden maket ve modellerin yer aldığı sergi 15- 28 Şubat
tarihleri arasında ziyaretçilerine açık kalacak.