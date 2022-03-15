Ordu'da cep telefonu klonlama cihazı satan 3 kişi gözaltında - Son Dakika
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Ordu'da cep telefonu klonlama cihazı satan 3 kişi gözaltında

15.03.2022 11:27
Ordu'da cep telefonu klonlama cihazı satan 3 kişi gözaltında

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yerinde kaçak cep telefonu ve cep klonlama cihazı satışı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yerinde kaçak cep telefonu ve cep klonlama cihazı satışı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak cep telefonu ve aksesuarları ürünlerine yönelik Altınordu ilçesinde 3 iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan 19 adet kaçak cep telefonu, 2 adet cep telefonu klonlama cihazı, 269 adet yurt dışı menşei elektronik eşya ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun ve 5809 sayılı Kanun'a muhalefetten adli tahkikat başlatıldı. - ORDU

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Kaçakçılık, Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da cep telefonu klonlama cihazı satan 3 kişi gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da cep telefonu klonlama cihazı satan 3 kişi gözaltında - Son Dakika
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