Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu

ORDU'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir için öğrencisi olduğu Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi önünde tören düzenlendi. Anne Gülfer Özdemir'in güçlükle ayakta durduğu cenazede, baba Yılmaz Özdemir de Ceren'in ölmeden önceki çığlıklarını duyan büyük kızı Gizem'i sarılarak, teselli etmeye çalıştı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi, balerin Ceren Özdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından teslim alınarak, saat 10.00'da eğitim gördüğü fakülte önüne getirildi. Burada düzenlenen törende

Ceren'in tabutunun üzerine Türk bayrağı ile Ordu Üniversitesi flaması serildi.

Törene, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Gülfer, ablası Gizem Özdemir'in yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ceren'in arkadaşlarının gözyaşlarına boğulduğu törende, baba Yılmaz Özdemir, Ceren'in ölmeden önceki çığlıklarını duyan büyük kızı Gizem'i sarılarak, teselli etmeye çalıştı. Anne Gülfer Özdemir ise ayakta güçlükle durabildi.

REKTÖR: BU AFFEDİLİR BİR DURUM DEĞİL

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan törende yaptığı konuşmada, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bir evladımızın hiçbir suçu günahı olmadan, göz göre göre canına kast etmek affedilebilir bir durum değildir. Allah rahmet eylesin. Devletimiz, milletimiz olarak birbirimize kenetlemeliyiz, birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimize el ele gönül gölüne destek vermeliyiz" dedi.