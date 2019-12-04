Son Dakika Haberleri: Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (3)
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Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (3)

7 saat önce

BALE GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENMİŞTİOrdu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), bir restoranda yaptığı bale gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı.

Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (3), System.String[]

BALE GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENMİŞTİ

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), bir restoranda yaptığı bale gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüyü, restoran işletmecilerinin sosyal medya hesaplarından, "Güzel Ceren bize zarif dansı ile renk ve güzellik kattı, teşekkür ediyoruz" notuyla paylaştığı görüldü. Görüntüde Ceren'in gösterisini davetliler ilgiyle izliyor.


Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:36 Kaynak: DHA
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