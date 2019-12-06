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Ordu'da Ceren Özdemir anısına bale kursundan evine yürüyüş düzenlendi

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir anısına yürüyüş düzenlendi.

Ordu'da Ceren Özdemir anısına bale kursundan evine yürüyüş düzenlendi, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir anısına yürüyüş düzenlendi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in 21'inci yaş günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Ceren'in sevenleri, 3 Aralık'ta bıçaklı saldırıya uğramadan önce bale kursundan evine geldiği yaklaşık 4 kilometrelik güzergahı yürümek için Köprübaşı mevkisinde toplandı.

Özdemir'in bale eğitimi verdiği kursun önünden yürüyüşe başlayan grup, "Bir çiçeği daha kopardılar, umutları, hayalleri geleceği öldü", "İyi ki doğdun güzel melek", "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz", "Kadını el üstünde tutmak demek, tabutunda omuz vermek midir" şeklinde yazılar bulunan dövizler ile Ceren'in fotoğraflarını taşıdı.

Katılımcılar, Süleyman Felek Caddesi güzergahından evin bulunduğu Zaferi Milli Mahallesi'ne kadar yürüdü.

Baba Yılmaz Özdemir, evin önünde yaptığı açıklamada, kendilerinin sesi olan herkese teşekkür etti.

Başka Cerenlerin ölmemesini dileyen Özdemir, "Başka kardeşlerimiz bu olayları yaşamasın istiyorum. Başka istediğim bir şey yok. Üzüntümüz çok büyük. Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ülkemiz dışında yaşayan vatandaşlarımıza, bize destek olan, bizi yalnız bırakmayan, sosyal medyada, basın mensubu arkadaşlarımıza, herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, sesimiz oldukları için." ifadesini kullandı.

Daha sonra yürüyüşe katılan kadınlar tarafından olayın yaşandığı binanın merdivenlerine karanfil bırakıldı.

Katılımcılardan biri baba Özdemir'e sarılarak gözyaşı döktü.

Ceren Özdemir, Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:04 Kaynak: AA
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