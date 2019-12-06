Son Dakika Haberleri: Ordu'da Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine...
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine... - Son Dakika

Ordu'da Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine...

6 saat önce

Ordu'da Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine gönderildi.

Ordu'da Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine..., System.String[]

Ordu'da Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine gönderildi. - ORDU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:17 Kaynak: İHA
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