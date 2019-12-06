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Ordu'da Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine...
6 saat önce
Ordu'da Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine gönderildi. Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:17 Kaynak: İHA
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