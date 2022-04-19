Ordu'da çeşitli işyerlerinden hırsızlık yaptıklarını iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da çeşitli işyerlerinden hırsızlık yaptıklarını iddia edilen 3 kişi yakalandı

19.04.2022 12:40
Ordu'da çeşitli işyerlerinden hırsızlık yaptıklarını iddia edilen 3 kişi yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yerleri ve inşaat hırsızlığına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yerleri ve inşaat hırsızlığına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, ilçede meydana gelen 4 iş yeri ile inşaattan hırsızlık olayıyla ilgili Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş unsurlarından oluşan özel ekip görevlendirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin A.Ş, F.A. ve E.C.S'nin olduğu tespit edildi.

Kullandıkları araç ve malzemelerle yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Altınordu, Jandarma, İnşaat, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da çeşitli işyerlerinden hırsızlık yaptıklarını iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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