Son Dakika Haberleri: Ordu'da çevre ve turizm zabıtası
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da çevre ve turizm zabıtası

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde çevre ve turizm zabıta ekibi oluşturuldu.

Ordu'da çevre ve turizm zabıtası, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde çevre ve turizm zabıta ekibi oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çevre ve turizm zabıta ekibi kente gelen turistlere iletişim, gastronomi, halkla ilişkiler, kent tarihi, turizm ekonomisi, genel mesleki etik, turist rehberliği, rekreasyon gibi konularda bilgilendirmeler yapmak için Altınordu ilçesinde göreve başladı.

Yabancı dil bilen 4 kişilik ekibin kentin turizm ve kültürüne katkı sağlayacağını kaydeden, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "İlimizi turizm alanında tanıtmaya yoğun olarak devam ediyoruz. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük sahilinin bulunduğu, doğası ve yaylaları ile turistlerin gözde mekanı olan Ordu'ya gelecek olan yerli ve yabancı turistlere karşı görev yapacak ve onları yönlendirecek ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Ayrıca çevre konusunda da eğitim alan ekiplerimiz özellikle park ve yeşil alanlar başta olmak üzere sahil bölgelerinde mangal ateşi yakan, kent estetiğine uygun olmayacak şekilde örtü malzemesi asan, çevreyi kirletenler, kaçak ve izinsiz hafriyat dökenlere müdahale edecek. İlimizin modern yapısına uygun şekilde görev yapacak ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 4 kişilik çevre ve turizm zabıta ekibi 7/24 saat görev yapacak. Vatandaşlar 153 ihbar hattından istek ve taleplerde bulunabilecekler. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:53 Kaynak: İHA
büyükşehir belediyesi, zabıta, turizm, ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mis/Akkuş Zambağı'nı koparmanın cezası 60 bin lira AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı Şanlıurfa kavruluyor! Rekor sıcaklık sonrası uyarı geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:23:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da çevre ve turizm zabıtası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]