Ordu'da cezaevinden firar eden kişi Samsun'da yakalandı - Son Dakika

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Ordu'da cezaevinden firar eden kişi Samsun'da yakalandı
7 saat önce
Ordu'da cezaevinden firar eden kişi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Ordu'da cezaevinden firar eden kişi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalandı.
Ordu'daki cezaevinden geçen yıl 15 Ekim'de firar eden ve hakkında 4 suçtan daha yakalama kararı olan M.Ç'nin (21) Yukarı Dikencik Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğunun belirlenmesi üzerine, jandarma ekiplerince buraya operasyon düzenlendi.
Kaçmaya çalışırken yakalanan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından cezaevine gönderildi.
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