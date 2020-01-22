Ordu'da cezaevinden firar eden kişi Samsun'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da cezaevinden firar eden kişi Samsun'da yakalandı - Son Dakika

Ordu'da cezaevinden firar eden kişi Samsun'da yakalandı

7 saat önce

Ordu'da cezaevinden firar eden kişi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalandı.

Ordu'da cezaevinden firar eden kişi Samsun'da yakalandı, System.String[]

Ordu'da cezaevinden firar eden kişi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalandı.

Ordu'daki cezaevinden geçen yıl 15 Ekim'de firar eden ve hakkında 4 suçtan daha yakalama kararı olan M.Ç'nin (21) Yukarı Dikencik Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğunun belirlenmesi üzerine, jandarma ekiplerince buraya operasyon düzenlendi.

Kaçmaya çalışırken yakalanan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından cezaevine gönderildi.

Çarşamba, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu'da domuz gribinden ölüm
Günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Ceren'in annesinden duygulandıran paylaşım Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:02:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da cezaevinden firar eden kişi Samsun'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]