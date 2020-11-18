Ordu'da CHP il binası Kovid-19 nedeniyle geçici kapatıldı - Son Dakika

Ordu'da CHP il binası Kovid-19 nedeniyle geçici kapatıldı
18.11.2020 10:41
CHP Ordu İl ve Altınordu ilçe başkanlığının bulunduğu binanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldığı duyuruldu.
CHP Ordu İl ve Altınordu ilçe başkanlığının bulunduğu binanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldığı duyuruldu.
CHP İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Personelimizin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Ordu İl Başkanlığımızın ve Altınordu İlçe Başkanlığımızın yer aldığı parti binamız dezenfekte edilerek geçici süreyle kapatılmıştır. Parti binamız tekrar dezenfekte edilecek olup 23 Kasım 2020 tarihinde açılacaktır, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.
Son Dakika İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü, anne sinir krizi geçirdi Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti