Ordu'da CHP teşkilatı korona virüs sebebiyle kapatıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu İl ve Altınordu İlçe Başkanlığı, personelin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine geçici olarak kapatıldı.

CHP Ordu İl Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Personellerimizin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, Ordu İl Başkanlığımızın ve Altınordu İlçe Başkanlığımızın yer aldığı parti binamız dezenfekte edilerek geçici süreyle kapatılmıştır. Parti binamız tekrar dezenfekte edilecek olup 23.11.2020 tarihinde açılacaktır." - ORDU