Ordu'da CHP teşkilatı korona virüs sebebiyle kapatıldı - Son Dakika

Ordu'da CHP teşkilatı korona virüs sebebiyle kapatıldı
17.11.2020 21:10
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu İl ve Altınordu İlçe Başkanlığı, personelin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine geçici olarak kapatıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu İl ve Altınordu İlçe Başkanlığı, personelin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine geçici olarak kapatıldı.
CHP Ordu İl Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Personellerimizin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, Ordu İl Başkanlığımızın ve Altınordu İlçe Başkanlığımızın yer aldığı parti binamız dezenfekte edilerek geçici süreyle kapatılmıştır. Parti binamız tekrar dezenfekte edilecek olup 23.11.2020 tarihinde açılacaktır." - ORDU
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