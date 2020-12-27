Yaklaşık üç saatten bu yana süren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye giden ekiplerin söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek veriyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ordu 'nun Çatalpınar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye ekipler sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Orman yangınına ekipler müdahale ediyor - Son Dakika

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