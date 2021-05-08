Ordu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Ağıdere Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.