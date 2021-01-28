Ordu'da çıkan örtü yangınları söndürüldü - Son Dakika

Ordu'da çıkan örtü yangınları söndürüldü

Ordu'nun Ünye ve Akkuş ilçelerinde ormanlık arazideki 4 noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ve Akkuş ilçelerinde ormanlık arazideki 4 noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Ünye'nin Çınarcık Mahallesi, Tekkiraz Mahallesi'nin Karaarmut ve Hapan mevkileri ile Akkuş ilçesinin Ketendere Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde örtü yangını başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangınlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgar yüzünden alevlere güçlükle müdahale eden ekipler, yangınları sabaha karşı söndürdü. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangınlar sebebiyle 150 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Anız ateşi yakılması sonucu çıktığı iddia edilen yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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