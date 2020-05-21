Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor "Yaşayan Toprak" - Son Dakika

Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor "Yaşayan Toprak"

Osmanlı döneminde salgın hastalıkların yayılmasını önlemek adına kullanıldığı bilinen ve günümüzde sağlık ve kozmetik sektörünün önemli sıralarında yer alan "bentonit kili", 37 ülkeye ihraç ediliyor.

Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor

Osmanlı döneminde salgın hastalıkların yayılmasını önlemek adına kullanıldığı bilinen ve günümüzde sağlık ve kozmetik sektörünün önemli sıralarında yer alan "bentonit kili", 37 ülkeye ihraç ediliyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde ham madde olarak çıkartılan bentonit, fabrikalarda işlenerek çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere hazır hale getiriliyor.


Osmanlı döneminde 'yaşayan toprak' adıyla anılan ve yaygın hastalıklara karşı kullanılan bentonit kili, özellikle geçmiş zamanda çeşitli tedavi yöntemlerinde kullanıldı. Bir tür volkanik kil olan bentonit kili, içeriğindeki elektromanyetik negatif yük sayesinde bakteriyel ve toksik maddeleri güçlü bir şekilde tutarak vücut dışına atma özelliği ile günümüzde de tavsiye ediliyor. Vücuda sürülen çeşitli kozmetik ürünlerin yanı sıra ağız yoluyla da kullanılabilen bentonit kili, vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılmasında önemli bir rol oynuyor.


Fındıktan sonra ihracatta önemli bir rol oynuyor


Ordu'nun Ünye ilçesinde bölgeden ham maddesi çıkartılarak Ünye Madencilik tesislerinde işlenen bentonit kili, kedi kumu, deterjan ve kozmetik gibi çeşitli ürünlerin ham maddesi olan, halk arasında "kil" olarak bilinen bentonit, Avrupa ülkelerinin yanı 37 ülkeye ihraç ediliyor. Kozmetik ürünleri ve ağız yoluyla alınabilen ürünler haline getirilebiliyor. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ürünü olan fındıktan sonra önemli bir ihracata sahip bentonit kilinin, farklı alanlarda da kullanılması ön görülüyor.


"Sağlık ve medikal sektöründe de kullanılıyor"


Ünye Madencilik Fabrika Müdürü Ajlan Hülagü, "Beyaz kil, endüstriyel olarak daha çok kullanılıyor. Ham madde rezervinin bu bölgede geniş olmasından dolayı Cat Litter bölgenin lideri. Yaklaşık 4 firma var ama Cat Litter kedi kumu üretimi pet sektörü için çalışıyor. Bunun dışında endüstriyel olarak deterjan, boya sanayi, arpa topraklarında, sağlık sektöründe ve medikal sektörde kullanılıyor" dedi.


"İlaç ve tarım sektörü bentonitten umutlu"


Bentonit kilinin birçok bölümde kullanıldığının bilindiğini ancak her geçen gün yeni sektörlerde de uygulandığına değinen Hülagü, "İlerleyen zamanlarda daha değerli bölümler olacağını da düşünüyorum. Özellikle ilaç ve tarım sektörü bentonitten çok umutlu. Doğru bir kullanım ve aşamadan geçtikten sonra bentonitin çözemeyeceği bir noktanın olmayacağı düşüncesi içerisindeyiz" diye konuştu.


"37 ülkeye ihraç ediliyor"


Ünye Madencilik olarak şuan için yıllık yaklaşık 100 bin ton ihracat yaptıklarını ancak ilerleyen yıllarda hedeflerinin yüksek olduğunu işaret eden Ajlan Hülagü, "Devam da eden bir artış var. 2020'nin sonuna doğru 150 bin tonu hedefliyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa ülkeleri ciddi alıcılar. Bunun dışındaki ülkeler de devam ediyor. Bu ürünü şu anda 37 ülkeye ihraç ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ORDU

Ünye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 09:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor 'Yaşayan Toprak' - Son Dakika Ekonomi

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