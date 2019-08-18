Ordu'da cinayet
1 saat önce
Ordu'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadın tarafından vurularak öldürüldü.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:08 Kaynak: AA
'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadın tarafından vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aybastı
ilçesine bağlı Esenli
Mahallesi Reşadiye
Caddesi'nde, Muzaffer Önkol birlikte yaşadığı ve kimliği öğrenilemeyen kadın tarafından tabancayla vuruldu.
Başından ağır yaralanan Muzaffer Önkol, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Önkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Önkol'un dini nikahlı eşi olduğu belirtilen kadın, daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.
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