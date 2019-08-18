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Ordu'da cinayet

1 saat önce

Ordu'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadın tarafından vurularak öldürüldü.

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Ordu'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadın tarafından vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde, Muzaffer Önkol birlikte yaşadığı ve kimliği öğrenilemeyen kadın tarafından tabancayla vuruldu.
Başından ağır yaralanan Muzaffer Önkol, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Önkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Önkol'un dini nikahlı eşi olduğu belirtilen kadın, daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.
Aybastı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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