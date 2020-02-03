Ordu'da cinayet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da cinayet - Son Dakika

Ordu'da cinayet

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu.


Olay, ilçeye bağlı Efkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş çıkışı evine giden Şahin Dağlar (25), evinin kapısında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Silah sesi üzerine olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar, Dağlar'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık konuyla alakalı soruşturma başlatırken, katil zanlısı aranıyor. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:46 Kaynak: İHA
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