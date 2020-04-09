Ordu'da cinayet - Son Dakika

Ordu'da cinayet
7 saat önce
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
Olay, ilçeye bağlı Yukarıkozpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Murat Azer'in aracına henüz kimliği belirlenemeyen bir sebeple tabanca ile ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kurşunların isabet ettiği Azer'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:36 Kaynak: İHA
Son Dakika Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti Ordu ile Giresun arasındaki alternatif yollar, moloz dökülerek kapatıldı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı