Ordu'da cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 yıl önce Gürcistan uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı, olayla ilgili 5 zanlı da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran 2017'de Gürcistan uyruklu L.R'nin öldürülmesi üzerine olayın fail veya faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucunda cinayeti, 2017'de Fatsa'da Gürcistan uyruklu başka bir kadını öldürmek suçundan halen Samsun T tipi Cezaevinde tutuklu bulunan S.A'nın işlediğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, şüphelinin sorgusunda suçunu itiraf ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak, Samsun T tipi Cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Ayrıca yapılan araştırmalar sırasında, olayla ilgileri olduğu değerlendirilen 2'si yabancı uyruklu, 3'ü Türk vatandaşı 5 kişinin daha yakalandığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.