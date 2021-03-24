Ordu'da cinayetin failleri 1 yıl sonra yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

ORDU'nun Korgan ilçesinde 1 yıl önce Murat Azer'in aracında av tüfeğiyle öldürülmesi olayıyla ilgili 2 kişi, tutuklandı.

Olay, 9 Nisan 2020'de Korgan ilçesi Yukarıkozpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, yol kenarında park halindeki otomobilin sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün 3 çocuk babası Murat Azer olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinden av tüfeğiyle vurularak, öldürüldüğü belirlendi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ayrıntılı çalışmalar neticesinde, Y.A. ile H.A.'nın olay ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Evlerinde gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.