Kaza, öğle saatlerinde Fatsa- Samsun kara yolunda meydana geldi. Özcan Hekim'in kullandığı 52 AAP 064 plakalı motosiklet, S.M.S. yönetimindeki yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Özcan Hekim, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Hekim, tüm çabalara rağmen kurtarılamdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Samsun, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da cipe çarpan motosikletli öldü - Son Dakika

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