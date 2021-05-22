Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Alandaki çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler , Genel Sekreter Coşkun Alp ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Ayrıca, 900 metre dere boyunca çift yönlü 4-5 metre genişlikte toplam 16 bin 500 ton taş tahkimatı yapıldı. ?

Fen İşleri ile Yapım İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde dereden, 20 bin metreküp malzeme temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve DSİ 75. Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinden geçerek Karadeniz 'e dökülen derenin modern görünüme kavuşması için başlatılan çalışmalara devam ediyor.

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