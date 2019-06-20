Son Dakika Haberleri: Ordu'da çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü
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Ordu'da çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü

40 dakika önce

Ordu'nun Korgan ilçesinde çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü.

Ordu'da çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü, System.String[]
Ordu'nun Korgan ilçesinde çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü.
Temizlik görevlisi olarak çalışan Asım Çelgin, Korgan Belediyesine ait çöp kamyonunun boşaltılan kısmında çalışma yaparken kapakların hareket etmesi sonucu sıkıştı.
Çelgin'in arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çelgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından Çelgin'in cesedi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:57 Kaynak: AA
Korgan, İşçi, Ordu, Güncel
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