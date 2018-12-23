Ordu'da Çöplükte Parçalanmış Ceset Bulundu
19 dakika önce İlandır
Ordu'daki katı atık ayrıştırma tesisinde, çöplerin arasında parçalanmış erkek cesedi bulundu.
Ordu
'daki katı atık ayrıştırma tesisinde, çöplerin arasında parçalanmış erkek cesedi bulundu.
Olay, Karapınar
Mahallesi'ndeki katı atık ayrıştırma tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altınordu
ilçesinden çöpleri toplayan kamyonun içinden çöplerin boşaltıldığı esnada insan bacağına rastlandı. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonda geniş çaplı çalışma başlattı. Kamyondaki çöplerin boşaltılmasının ardından aramalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bir bacağa ve bir kafaya da rastladı. Polis
ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, cesedin diğer parçaları olan iki kol ve gövdeyi bulmak için çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde cesedin genç bir erkeğe ait olduğunu belirlerken, olayın cinayet olup olmadığı da araştırılıyor. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:34 Kaynak: İHA
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