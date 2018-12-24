Son Dakika Haberleri: Ordu'da Çöpte Erkek Cesedi Bulunması

Ordu'da Çöpte Erkek Cesedi Bulunması

1 saat önce

Ordu'da çöpte bulunan erkek cesedinin 16 yaşındaki Iraklı gence ait olduğu tespit edildi, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Ordu'da Çöpte Erkek Cesedi Bulunması, System.String[]
Ordu'da çöpte bulunan erkek cesedinin 16 yaşındaki Iraklı gence ait olduğu tespit edildi, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, cesedin 16 yaşındaki Irak uyruklu H.K'ye ait olduğunu belirledi.

Polis, Irak uyruklu 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:04 Kaynak: AA

Altınordu, Irak, Ordu, Güncel
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