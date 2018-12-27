Ordu'da Çöpte Erkek Cesedi Bulunması
11 dakika önce
Ordu'da, parçalanmış cesedi çöpte bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi.
Ordu
'da, parçalanmış cesedi çöpte bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi. Altınordu
ilçesine bağlı Karapınar
Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda, 23 Aralık
Pazar günü parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Kalaf'ı (16) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, geniş güvenlik önlemi altında Ordu Adliyesine getirildi.
Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:05 Kaynak: AA
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