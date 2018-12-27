Son Dakika Haberleri: Ordu'da Çöpte Erkek Cesedi Bulunması

Ordu'da Çöpte Erkek Cesedi Bulunması

49 dakika önce

Ordu'da, parçalanmış cesedi çöpte bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi.

Ordu'da, parçalanmış cesedi çöpte bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi.

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda, 23 Aralık Pazar günü parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Kalaf'ı (16) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, geniş güvenlik önlemi altında Ordu Adliyesine getirildi.

Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Karapınar, Altınordu, Ordu, Güncel
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