Ordu'da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları - Son Dakika

Ordu'da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

Meşaleler ve havai fişekler geceyi aydınlattı

ORDU - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı, Ordu'da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle bu yıl meydanlarda kutlanamadı. Ordu'da vatandaşlar ve çocuklar anlamlı gün için hazırlıklarını tamamladı. Balkonlarını ve evlerinin pencereleri 19 Mayıs Türk bayrakları ile süsleyen vatandaşlar, geceye renk kattı. Altınordu ilçesinde 3 bloklu bir sitede öğrencilerin ve velilerinin başlattığı kutlama etkinlikleri kapsamında saat 21.00'de inşalar evlerinin balkonlarından Türk bayrakları ile günün anlamına ilişkin yükselen müzikler eşlik etti. Öğrencilerin, şiirlerin okunmasının ardından evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde bulunan insanlar, ellerindeki meşaleler yakarak geceyi aydınlattı.

İzleyenlerin büyük beğenisini alan etkinlik çeşitli müzikler eşliğinde devam etti, ardından ise havai fişek gösterisi ve uçurulan fenerler gökyüzünü renklendirdi.