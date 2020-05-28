Ordu'da Covid-19 toplantısı - Son Dakika

Yurt içinden ve yurt dışından Ordu'ya gelen şahısların, hijyen, temas, sosyal mesafe ve maske kullanımı tedbirlerine riayet etmemeleri sonucu Covid-19 vakalarında artış meydana gelmesi üzerine Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Covid-19 pandemisinin Ordu'daki son durumunu değerlendirmek üzere toplantıyı düzenlediğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, salgınının görüldüğü andan itibaren büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan başta sağlık çalışanlarına, güvenlik personellerine ve diğer kamu görevlilerine teşekkür etti.

Vali Seddar Yavuz, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan kamu görevlilerinin, bugüne kadar 65 bine yakın vatandaşın kapısını çalarak, hizmette bulunduğunu söyledi.

İstanbul, Kocaeli gibi büyükşehirler ile yurtdışından ilimize gelen şahısların, Covid-19 salgınıyla mücadele kurallarına ve alınan tedbirlere riayet etmemesi nedeniyle son dönemde pozitif vakalara bir artış olduğu görüldüğünü belirten ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Yavuz, "İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir. Buna ilaveten, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız, sokağa, caddelere, park, meydan ve sahillere akın ettiler. Bazı cadde ve sokaklarda ciddi insan kalabalıkları oluşturuluyor. Adeta salgının bittiği varsayımıyla hareket ediliyor. Yapmış olduğum denetimlerde bu durumu gözlemliyorum. Oluşturulan bu sosyal hareketlilik, ilimizde pozitif vakalarda artışa neden olabilmektedir" dedi.

Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirten Vali Yavuz, "hep söylüyoruz. Her ne kadar kontrollü sosyal hayata dönüş olsa da, temastan kaçınma, sosyal mesafeyi koruma, mutlak surette maske takma ve kişisel hijyen kurallarına titizlikle uymalıyız. Aksi takdirde, pozitif vakalarda artış olabilir. Salgının tamamen sona erdiği düşüncesiyle rahatça hareket etmek, son derece yanlış ve tehlikeli bir düşüncedir" diye konuştu.

Yurt içinden ve yurt dışından Ordu'ya gelen şahısların, takibinin iyi yapılması gerektiğine dikkat çeken Vali Yavuz, "Son günlerde ilimize başka illerden ve yurt dışında gelen vatandaşlarımız oluyor. Bu kişilerin mutlak suretle takip edilmesi gerekiyor. Mahalle muhtarlarımız, mahallelerine dışarıdan gelen şahısları takip edip, mutlak suretle güvenlik birimlerimize bildirmeleri gerekir. Bu kişilerin çok iyi izole olmaları sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını ile mücadele sürecinin Ordu'da bugüne kadar çok iyi götürüldüğünü kaydeden Vali Yavuz, "Bugüne kadar ki emeklerin zayi olmaması, heba olmaması için toplumsal bir duyarlılığa ihtiyacımız var. Ordulu hemşerilerimizin bu duyarlılığı göstereceklerine eminim" şeklinde konuştu.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Altınordu Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Niyazi Erten, bazı İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, il ve ilçe sağlık müdürlüğü yöneticileri ile hastane başhekimler katıldı. - ORDU