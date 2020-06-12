Ordu'da çürük elektrik direği tehlike oluşturuyor - Son Dakika

Ordu'da çürük elektrik direği tehlike oluşturuyor

ORDU'nun Akkuş ilçesinde, çürüyerek zarar gören ve devrilmek üzere olan ağaç elektrik direği, tehlike oluşturuyor.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde, çürüyerek zarar gören ve devrilmek üzere olan ağaç elektrik direği, tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, yetkililerin bir an önce müdahale etmesini bekliyor. Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde, çürüyerek zarar gören elektrik direği, rüzgarlı havada devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Elektrik direğinin devrilmemesi için tedbir alan vatandaşlar, elektrik ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşlar, elektrik direğine müdahale edilerek, tehlikenin ortadan kaldırılmasını istiyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı