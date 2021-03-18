Ordu'da dağıtılan kışlık sebze fidelerinden 2 milyon liralık gelir sağlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesince üreticilere dağıtılan kışlık sebze fidesiyle yapılan seracılık faaliyetlerinde 2 milyon lira gelir elde edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi ve Kışlık Sebze Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üreticilere sebze fide desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla 19 ilçede yaşayan vatandaşlara tamamı hibe olmak üzere toplam 1 milyon kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Dağıtımı yapılan marul, maydanoz, brokoli ve karnabahardan oluşan fidelerin hasadı verimli geçti. Üreticilerin kendi seralarında ve tarım arazilerinde hibe edilen fidelerle ürettikleri kışlık sebzeler, hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağladı.

Verilen desteklerin üretime dönüşmesi sonrası il genelinde seracılık faaliyeti gerçekleştiren üreticilere toplamda 2 milyon liralık katma değer sağlanmış oldu.

Kumru ilçesi Ağcaalantürk Mahallesi'nde yaklaşık 3 dekarlık serada sebze üretimi yapan Sabri Zeyrek, kışlık sebze fidelerinden lezzet ve verim bakımından oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

Ailesiyle birlikte yaptığı seracılığa 10 yıl önce başladıklarını dile getiren Zeyrek, "4 yıldan bu yana da hidrofonik sistem, yani topraksız tarımla uğraşıyoruz. Bizler 10 yıl önce kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar küçük bir sera yaptık. Daha sonra bu üretim şekli hoşumuza gitti. Seralarımızı büyüttük. 2017 yılında topraksız marul seramızı kurduk." ifadesini kullandı.

Zeyrek, 2019 yılında Büyükşehir Belediyesinin hibesinden faydalanarak bir dönüm modern sera kurulumu yaptıklarını anlatarak, "Bu destekler sadece serayla da kalmadı. Bizlere kışlık fide desteği de sağladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ordu iline üretim alanından katkıları çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.