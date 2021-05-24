ORDU'DA DALGA SÖRFÜ EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika

ORDU'da Dalga Sörfü Eğitim Merkezi açıldı. Belediye Başkanı Hilmi Güler, " Ordu'da yıl boyunca 200 günden daha fazla sörf eğitimine uygun hava ve deniz şartları mevcut. Ordu tam bir dalga sörfü cenneti? dedi.

Denizden daha fazla istifade etmek amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'i dalga sörfünde iddialı konuma getirmek amacıyla da kolları sıvadı. Bu kapsamda sörf sporunda adından söz ettiren isimleri Ordu'ya davet ederek araştırma yapmalarına imkan sunan büyükşehir belediyesi, yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalar sonucunda Ordu'nun dalga sörfü yapılabileceğini tespit etti. Çalışmalar kapsamında Ordu'da, yıl boyunca 200 günden fazla sörf eğitimine uygun hava ve deniz şartlarının mevcut olduğu ortaya çıktı. Çalışmaların ardından belediye, kentte Dalga Sörfü Eğitim Merkezi kurma kararı aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde inşa edilen Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, sörfe ilgi duyan herkese merkez açık olacak.

'ORDU, DALGA SÖRFÜ İLE ANILACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kentte yürütülen sörf çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile Ordu'nun dalga sörfüyle anılan bir il olacağını belirten Güler, 'Şehrimiz bir deniz kenti olmasına rağmen maalesef denizimiz ile arzu ettiğimiz ölçüde barışık değildik. Yaptığımız çalışmalarla denizin hayatımızın bir parçası olmasını hedefledik. Daha önce kano ve yelken gibi sporları, ilimize kazandırmıştık. Şimdi ise sıra dalga sörfünde. Yurt dışından gelen misafirlerimiz Ordu'daki dalga sörfü imkanları ile ilgili araştırmalarda bulundular. Yaklaşık bir yıl süren bu çalışma sonucunda ilimizin dalga sörfü için çok elverişli alanlara sahip olduğunu öğrendik. Yıl boyunca 200 günden daha fazla sörf eğitimine uygun hava ve deniz şartları mevcut. Bugün artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki 'Ordu bir dalga sörfü cenneti'. Yakın zamanda hizmete sunacağımız Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile Ordu Ordu'yu bir alanda daha dünya markası haline getireceğiz' diye konuştu.

'ORDU'DA İNANILMAZ BİR DALGA SÖRFÜ KEŞFETTİM'

Yurt dışından gelerek Ordu'da araştırmalarda bulunan ve dalga sörfü eğitimlerine devam eden Sörf Eğitmeni Deniz Toprak, 'Yaklaşık dört yıldır Sri Lanka'da sörf ile ilgili bir tesis işletiyorum. Ordu'ya geldiğimizde burada inanılmaz bir dalga sörfü keşfettim. Yaklaşık bir yıldır Ordu'nun farklı yerlerinde sörf ile ilgili veri topluyoruz. Burası Karadeniz'e örnek olabilecek bir dalga sörfü merkezi' şeklinde konuştu.

'MÜTHİŞ EGZOTİK BİR ŞEHİR İLE KARŞILAŞTIM'

Sörf sporunda adından söz ettiren ve Ordu'da da sörf yapma imkanı bulan Sörf Gezgini KepaAcero, Ordu'ya hayran kaldığını belirtti. Ordu'da dalgaların kendini çok şaşırttığının altını çizen Acero, 'Sizler bana ulaşana kadar Ordu'daki dalgalar ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Buraya geldim ve müthiş egzotik bir şehir ile karşılaştım. Kısa süre Ordu'da kalmama rağmen buranın dalgaları beni çok şaşırttı' ifadelerini kullandı.

'GENÇ SÖRF JENERASYONUNUN KARADENİZ'DE YETİŞECEĞİNE İNANIYORUM'

Karadeniz'de sörf araştırmaları yapan Film Yapımcısı ClintDavis ise şöyle konuştu:

'Yaklaşık iki yıldır Ordu başta olmak üzere Karadeniz'deki potansiyel sörf imkanlarını araştırıyorum. Ben yakın gelecekte sörf topluluğu ve genç sörf jenerasyonunun Karadeniz'de yetişeceğine inanıyorum.?